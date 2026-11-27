Il 19 e 20 dicembre 2026 la Villa Comunale di Benevento si trasforma nel Chef Village Christmas Fest, un villaggio delle specialità della cucina che, in occasione delle imminenti festività di Natale, offrirà al pubblico due giornate di degustazioni, street food, musica e arte. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Natale, Benevento il villaggio delle specialità di cucina: ingresso gratis

The Chef Village Christmas Fest è un evento dedicato alla cucina d’autore, nato dall’incontro tra Benevento Food Tales e This Must Be The Fest, che riunisce chef, pasticceri e operatori della ristorazione accanto a stand del vino, concerti e una mostra d’arte.

La manifestazione si svolge con il patrocinio della Città di Benevento ed avrà inizio il giorno 19 dicembre alle ore 17:00 con il taglio del nastro da parte del sindaco di Benevento, l’onorevole Clemente Mastella. Main partner dell’evento sono il Pastificio Rummo, che porta il nome di Benevento nella tradizione della pasta italiana dal 1846, e Colliery Green, azienda leader nelle strutture per il fotovoltaico.

Ogni chef proporrà un piatto rappresentativo della propria cucina con degustazioni al costo di 5, 6 e 7 euro a piatto, formula pensata per consentire al pubblico di comporre il proprio percorso di assaggi. Gli stand del vino apriranno insieme alle cucine e accompagneranno le degustazioni per entrambe le giornate.

Tra i protagonisti annunciati figurano: Domenico Vildacci (2 stelle Michelin), Erika Gotta (1 stella Michelin verde) e Simone Musu (Private Chef ex Pastry Chef de L’Andana, Ducasse – 1 stella Michelin). La selezione degli ospiti, a cura degli chef Luca e Gabriele La Peccerella, comprende anche: Roberto Travaglione (private chef ex sous chef Rosanna Marziale 1 stella), Antonio Minichiello (Borgo San Gregorio, Avellino), Nicola Pansa (Pasticceria Pansa, Amalfi), Guido Paternollo (Park Hyatt, Milano), Alberto Quadrio, Carmine Buonanno (Hilton, Roma), Luca La Peccerella, Gabriele La Peccerella, Matteo Pagano e la Macelleria Cillo.

Completano il programma gastronomico Giuseppe Gammino (Terramia, Osteria Contemporanea), Gennaro Moretti (Ibrido), Franco Marino, Enzo Marra (Tribus, Pozzuoli), Tasso del Taburno, Alessandro Cuciniello (Alimenta), Giovanni Magliano e Francesca De Luca (Ristorante Godo Fusion).

Il programma musicale accompagnerà il villaggio nelle due giornate con band dal vivo e artisti locali e nazionali. Il salotto del festival, condotto da Nunzia De Girolamo, ospiterà anche una mostra con i dipinti di Mariella Perifano. Nello stesso spazio, sabato pomeriggio è previsto un incontro di racconto e confronto.

Gli stand saranno aperti sabato 19 dicembre dalle 18:00 a mezzanotte e domenica 20 dicembre dalle 12:00 a mezzanotte con servizio gastronomico continuato.