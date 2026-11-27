Stando alle previsioni meteo, dall’inizio della prossima settimana è prevista la prima ondata di freddo che segnerà una netta svolta termica con venti gelidi e successivo calo delle temperature.

Meteo, arriva il freddo: da quando

Dopo l’instabilità registrata in questi ultimi giorni, la giornata di domenica trascorrerà all’insegna del sole, eccetto alcuni piovaschi mattutini che potrebbero colpire alcune zone del Sud. Dall’inizio della settimana successiva, tuttavia, secondo le stime de Il Meteo, dovremmo assistere all’arrivo del freddo.

“Domenica si profila come la giornata più stabile e soleggiata del fine settimana grazie all’espansione di un promontorio anticiclonico, con prevalenza di sole ovunque salvo residui piovaschi mattutini tra Puglia meridionale, Calabria ionica e Sicilia tirrenica, venti in netta attenuazione e un lieve rialzo termico diurno” – ha dichiarato il meteorologo Lorenzo Tedici.

Il freddo dovrebbe accentuarsi anche nelle giornate successive: “Tra lunedì e martedì le proiezioni sinottiche confermerebbero la persistenza di correnti fredde continentali dai quadranti orientali su gran parte del Paese: avremmo una prevalenza di tempo asciutto e soleggiato, salvo locali addensamenti all’estremo Sud, ma i cieli sereni notturni e l’attenuazione dei venti favorirebbero un ulteriore calo delle minime con il ritorno di diffuse gelate al primo mattino sulle pianure del Nord e nelle vallate interne del Centro”.

Già nel corso del weekend, dunque, le temperature raggiungeranno livelli più rigidi. Da lunedì 30 novembre il raffreddamento notturno dovrebbe rafforzarsi ancora di più spingendo le minime sotto zero e favorendo diffuse gelate mattutine. A inizio dicembre, invece, il clima sarà più freddo anche di giorno da Nord a Sud.