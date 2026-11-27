Ampliare l’accesso alla cultura in tutti i territori, colmando le distanze tra i grandi attrattori e i luoghi meno raggiunti dall’offerta culturale: è questo l’obiettivo del nuovo avviso pubblico per la valorizzazione culturale dei territori della Campania, promosso dalla Regione Campania e attuato da Scabec, che sosterrà progetti da realizzare tra la fine di novembre e la metà di giugno (con conclusione definitiva delle attività fissata al 30 giugno 2027), con contributi fino a 60.000 euro per singolo progetto (a copertura fino all’80% dei costi ammissibili).

Scabec e Regione Campania: 602 mila euro per la cultura

Il bando si articola in due linee d’intervento complementari che uniscono lo storico impegno di Scabec sul patrimonio con una forte apertura alla cultura ad ampio spettro nei contesti più decentrati:

Linea A – Cultura ad ampio spettro nei luoghi fragili e inconsueti

La prima linea d’azione (dotazione di 302.000 euro) rappresenta il cuore più innovativo dell’intervento: sostiene progetti capaci di contrastare la povertà di contenuti culturali nelle aree interne, nelle periferie e nei luoghi inconsueti. Il sostegno si rivolge alle arti performative (concerti, festival, spettacoli), ma anche a rassegne letterarie, reading, mostre e progetti di divulgazione scientifica, con una particolare attenzione al patrimonio immateriale campano, dalle tradizioni musicali ai saperi e alle memorie delle comunità. Possono candidarsi, secondo i requisiti dell’avviso, ditte e imprese individuali e soggetti privati formalmente costituiti, tra cui associazioni, enti del Terzo settore, fondazioni, cooperative, imprese culturali e creative e compagnie artistiche.

La prima linea d’azione (dotazione di 302.000 euro) rappresenta il cuore più innovativo dell’intervento: sostiene progetti capaci di contrastare la povertà di contenuti culturali nelle aree interne, nelle periferie e nei luoghi inconsueti. Il sostegno si rivolge alle arti performative (concerti, festival, spettacoli), ma anche a rassegne letterarie, reading, mostre e progetti di divulgazione scientifica, con una particolare attenzione al patrimonio immateriale campano, dalle tradizioni musicali ai saperi e alle memorie delle comunità. Possono candidarsi, secondo i requisiti dell’avviso, ditte e imprese individuali e soggetti privati formalmente costituiti, tra cui associazioni, enti del Terzo settore, fondazioni, cooperative, imprese culturali e creative e compagnie artistiche. Linea B – Itinerari culturali innovativi e patrimonio artistico

La seconda linea d’azione (dotazione di 300.000 euro) prosegue e rafforza la storica missione di Scabec dedicata alla valorizzazione dei siti UNESCO e del più ampio patrimonio artistico della Campania, sostenendo itinerari guidati, percorsi multimediali e rassegne legate all’identità dei luoghi. Possono candidarsi gli enti locali della Campania, ammessi esclusivamente a questa linea, le associazioni culturali e le fondazioni private senza scopo di lucro costituite da almeno due anni, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e gli enti gestori di patrimonio culturale di interesse religioso situato in Campania.

“Questo avviso pubblico nasce con un doppio orizzonte. Da un lato sosteniamo il lavoro degli operatori culturali e degli enti locali, sia nei territori dove è più complesso produrre e diffondere cultura, sia nei luoghi già molto frequentati, dove però c’è bisogno di portare sguardi nuovi. Dall’altro lato ci occupiamo di chi quei luoghi li attraversa e li vive: i visitatori certo, ma soprattutto le comunità che abitano i territori e alle quali guardiamo sia per colmare i vuoti nelle aree più fragili che per riaccendere il senso di appartenenza attorno ai grandi attrattori” – dichiara Onofrio Cutaia, assessore alla Cultura della Regione Campania.

L’avviso, la cui dotazione complessiva ammonta a 602.000 euro, è finanziato dalla Regione Campania e attuato da Scabec nell’ambito della programmazione 2026 del Piano Strategico Cultura e Turismo (DGR n. 641 del 18 settembre 2025). Le due linee fanno capo rispettivamente ai «Progetti speciali in ambito culturale e turistico 2026» e alle «Azioni di valorizzazione del patrimonio UNESCO e Itinerari Culturali della Campania 2026», con risorse a valere sul Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, nel quadro dell’Accordo per la Coesione della Regione Campania – FSC 2021–2027.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo bandi641@pec.scabec.it, utilizzando i formulari della linea scelta, entro le ore 12.00 del 28 dicembre 2026. L’avviso e i formulari sono consultabili nella sezione «Bandi e avvisi» del sito di Scabec.