Aspettava un bonifico da 8mila pesos, pochi euro per il mantenimento dei figli, e si è ritrovata sul conto 510 milioni di pesos argentini, circa 400mila euro secondo le cronache italiane. È la storia di Verónica Alejandra Acosta, residente a Villa Mercedes, nella provincia di San Luis, tornata virale sui social in queste ore. Il denaro, però, era frutto di un errore contabile dell’amministrazione provinciale, e per averne speso una parte la donna è stata incriminata insieme ad altre cinque persone vicine a lei.

La vicenda non è recente: risale a maggio 2025. E, contrariamente a quanto suggeriscono alcuni titoli, la donna non ha speso tutto. Secondo le ricostruzioni giudiziarie, prima che i conti venissero bloccati aveva utilizzato circa 44,5 milioni di pesos, meno del 9% della somma. La provincia ha poi recuperato oltre il 90% del denaro.

La ricostruzione: un errore contabile e 66 trasferimenti

L’errore nasce nell’ufficio della contabilità del governo di San Luis: una somma destinata a più beneficiari, una partita di quote alimentari trattenute a un dipendente pubblico, è finita per sbaglio in un unico conto, quello di Acosta, probabilmente per un numero di conto inserito in modo errato. La donna ha scoperto l’accredito controllando il conto sullo smartphone, mentre aspettava l’assegno di mantenimento. Secondo la sua versione, sulle prime aveva pensato che si trattasse di 500mila pesos e non di 510 milioni.

Nelle ore successive ha effettuato 66 operazioni, molte da circa mezzo milione di pesos, comprando elettrodomestici e materiali per la casa, aiutando la famiglia e alcuni conoscenti in difficoltà. Secondo alcune testate avrebbe acquistato anche un’auto usata, un Ford Ka del 2014; lei sostiene che i beni siano poi stati restituiti. Quando il tesoriere della provincia ha scoperto l’errore e ha chiesto il blocco del conto, restavano circa 465,7 milioni di pesos.

Le accuse e la difesa: «Ho pensato fosse un dono di Dio»

La Procura di Villa Mercedes ha denunciato la donna per estafa e defraudación al Estado, cioè truffa e frode ai danni dello Stato, sostenendo che abbia agito con l’intenzione di tenere il denaro. La Fiscalía de Estado ha spiegato che ci sarebbero stati tentativi di contattarla senza risposta, aggiungendo che «la buona fede va dimostrata con i fatti». La giudice di garanzia Antonela Panero ha imputato sei persone, Acosta e cinque allegati, imponendo una cauzione di 30 milioni di pesos ciascuno per evitare la detenzione.

Acosta e il suo avvocato, Hernán Echavarría, respingono ogni addebito. «Ho trovato quei soldi e, avendone un disperato bisogno, sono andata a fare la spesa e ho aiutato la mia famiglia. Ho pensato fosse un dono di Dio», ha raccontato la donna, madre di quattro figli, che si dice trattata come una criminale pur non avendo causato l’errore. Il legale sostiene che non sia mai stata avvisata dallo Stato e che non ci sia stato alcun inganno: «Non siamo davanti a una rete di truffatori, ma a vittime di un errore statale».

A che punto è il caso

Dopo le prime settimane, nel giugno 2025, Acosta è stata rimessa in libertà senza pagare la cauzione, ma il procedimento penale è proseguito. Tra le fonti consultate non risulta ancora una sentenza definitiva: la causa è in corso davanti al Juzgado de Garantía n. 3 di Villa Mercedes, e a stabilire se la donna abbia agito in buona fede o con dolo sarà la magistratura. È lo stesso il motivo per cui la storia continua a dividere l’opinione pubblica.

Da una parte c’è chi ricorda che incassare e spendere denaro non dovuto è una scelta con conseguenze, anche quando l’errore è altrui. Dall’altra c’è chi sottolinea la sproporzione: una madre con pochi mezzi, che aspettava poche migliaia di pesos, finita sotto accusa mentre lo sbaglio originario è di un funzionario pubblico. La lezione generale, in ogni caso, è semplice: se arriva un accredito sospetto sul proprio conto, la strada più sicura è segnalarlo subito alla banca e non toccarlo, anche quando la vita sembra offrire una seconda possibilità.