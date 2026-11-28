Dai video virali sui social agli arresti domiciliari. Pasquale Parisi, 68 anni, napoletano originario del quartiere Vasto e noto su TikTok come Paky Kore, è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta su una presunta truffa ai danni di una donna anziana in provincia di Cuneo. Insieme a lui è finito ai domiciliari Francesco Cannella, 45 anni, di Nocera Inferiore, indicato dagli investigatori come il presunto complice.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo ha convalidato gli arresti e disposto per entrambi i domiciliari, senza accogliere la richiesta della Procura, che aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. Parisi è assistito dall’avvocato Giuseppe Gallo. Si tratta di indagati: come sempre, vale la presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva.

La truffa del falso carabiniere: telefonata, WhatsApp e videochiamata

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il raggiro risalirebbe al 24 novembre. La vittima, una donna del Cuneese, sarebbe stata contattata da un uomo che si era qualificato come carabiniere in servizio al Comando di Fossano. L’interlocutore le avrebbe detto che il marito doveva presentarsi al più presto in caserma per una notifica legata a una rapina in una gioielleria di Torino: il documento d’identità dell’uomo, a suo dire, sarebbe stato usato per acquistare un’auto coinvolta nell’attività investigativa.

A rendere credibile il racconto sarebbe stato anche un falso verbale di perquisizione inviato su WhatsApp. La donna, spaventata e desiderosa di risolvere il problema del marito, sarebbe stata poi invitata, in videochiamata, a mostrare tutti i gioielli e gli oggetti di valore che aveva in casa, e a consegnarli a un secondo finto militare incaricato del ritiro.

I gioielli trovati e la decisione del gip

Nel corso delle indagini, tra gli effetti personali di Parisi sarebbe stata trovata una borsa con due paia di orecchini, due bracciali, una collana e due orologi, di cui non avrebbe dato spiegazioni convincenti. Secondo quanto riportato, avrebbe con sé anche una carta d’identità priva di microchip. Per il gip, il possesso di quei preziosi, coerenti con la tipologia dei beni richiesti alla vittima, sarebbe un elemento a conferma del suo coinvolgimento nella truffa.

I carabinieri avrebbero recuperato i gioielli della vittima. La difesa potrà ora contestare la ricostruzione nelle sedi opportune, mentre le indagini proseguono per chiarire il ruolo di ciascuno e l’eventuale presenza di altri complici.

Chi è Paky Kore, il tiktoker del tormentone «Nun ’o voglio piastrato»

Parisi è un volto molto conosciuto sui social napoletani. Ha raggiunto una notevole popolarità, e quasi 400mila follower, con filmati quotidiani e tormentoni in dialetto, in particolare il grido «Nun ’o voglio piastrato», diventato un fenomeno virale non solo a Napoli ma in tutta Italia.

L’arresto riaccende i riflettori su un fenomeno che da settimane preoccupa anche la Campania: le truffe agli anziani messe in atto da falsi carabinieri, con telefonate, finti verbali e richieste di soldi e gioielli. Non risultano al momento collegamenti con altri casi: l’inchiesta riguarda un episodio specifico avvenuto in Piemonte. Resta il consiglio di sempre: i carabinieri non chiedono mai denaro o preziosi e, davanti a una telefonata sospetta, bisogna riattaccare e chiamare direttamente il 112.