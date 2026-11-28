Dal 2026 le famiglie in difficoltà economica possono contare su uno sconto del 25% sulla Tari, la tassa sui rifiuti. È il bonus sociale rifiuti, un’agevolazione introdotta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) che si affianca ai bonus già esistenti su luce, gas e acqua. La caratteristica principale è che non bisogna presentare alcuna domanda: lo sconto viene riconosciuto in automatico a chi ha i requisiti.

Il bonus è disciplinato dalla delibera Arera 355/2025/R/rif del 1° agosto 2025 e riguarda, secondo le stime dell’Autorità, una platea potenziale di circa 4 milioni di nuclei familiari. Può essere cumulato con gli altri bonus sociali: chi ha i requisiti può quindi beneficiare insieme degli sconti su luce, gas, acqua e rifiuti.

Chi ha diritto al bonus Tari: le soglie ISEE

A fare la differenza è l’ISEE. Dal 1° gennaio 2026, con la delibera Arera 2/2026/R/com, la soglia è salita a 9.796 euro per i nuclei familiari con fino a tre figli a carico. Per le famiglie numerose, con almeno quattro figli a carico, il limite arriva a 20.000 euro. Il bonus di quest’anno, però, riguarda chi aveva ottenuto un ISEE nel 2025, per il quale la soglia era di 9.530 euro.

Oltre al requisito economico servono altre condizioni. Il bonus vale solo per le utenze domestiche, quindi non per negozi, uffici o locali commerciali, e l’intestatario della Tari deve far parte del nucleo familiare indicato nell’attestazione ISEE. Come per gli altri bonus sociali, è indispensabile avere un ISEE valido: chi non lo ha, pur avendo i requisiti, resta escluso.

Quando arriva lo sconto: il «ritardo» di un anno

Il meccanismo prevede che lo sconto arrivi con un anno di ritardo, perché la Tari viene calcolata nei primi mesi dell’anno mentre l’Isee può essere richiesto in qualsiasi momento. Nel 2026, quindi, lo sconto va ai nuclei con un’attestazione sotto soglia ottenuta nel 2025. Chi invece presenta la Dsu e ottiene un Isee entro i limiti nel 2026 riceverà il bonus nel 2027, calcolato sulla Tari dovuta per il 2026.

Secondo le regole dell’Arera, il bonus deve essere applicato alla prima rata utile, di solito entro il 30 giugno, e non può superare l’importo effettivamente dovuto. Per continuare a ottenerlo bisogna rinnovare la Dsu ogni anno. Alcune guide segnalano inoltre come termine da tenere d’occhio il 20 dicembre 2026: chi ottiene l’Isee dopo quella data rischia di vederselo riconosciuto nel ciclo successivo, con lo sconto spostato al 2028.

Come verificare che il bonus sia arrivato

Non esiste una domanda da presentare, né all’Arera né al Comune: i dati dell’Isee passano dall’Inps al gestore dei rifiuti, che applica la riduzione. Per capire se lo sconto è stato riconosciuto basta controllare l’avviso di pagamento della Tari, dove dovrebbe comparire una voce relativa al bonus sociale rifiuti. In caso di dubbi è possibile rivolgersi al Comune o al gestore del servizio.

Se lo sconto non risulta, i controlli da fare sono tre: che l’Isee fosse valido e sotto soglia nell’anno di riferimento, che l’intestatario della Tari sia nello stesso nucleo dell’attestazione e che la Tari riguardi un’abitazione e non un’attività. Un Caf o un patronato possono aiutare a verificare la situazione. Il consiglio di fondo è presentare la Dsu ogni anno e per tempo, perché è questo documento a determinare l’accesso al bonus.