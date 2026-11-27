Sabato 28 e domenica 29 novembre 2026 torna il Les Amis Charity Market, il mercatino organizzato dalla Fondazione Gabriella Fabbrocini che darà il via a due giornate di shopping e solidarietà presso le sale di Palazzo Ischitella, in Riviera di Chiaia, a Napoli.

Charity Market, il Mercatino a Napoli: shopping e solidarietà

Un appuntamento che ormai è diventato una vera e propria tradizione natalizia, attirando cittadini e visitatori, affiancando al piacere dello shopping un fine utile e solidale: quest’anno, infatti, il ricavato sarà destinato alla ricerca contro il tumore del pancreas e al Progetto 3D – Donne, Diritti e Destini.

Gli stand saranno aperti dalle 11:00 alle 19:00, riempendosi ancora una volta di colori, profumi e voci amiche. Il mercatino solidale, promosso dalla Fondazione Gabriella Fabbrocini ETS, nasce da un’idea semplice: ritrovarsi, scegliere un regalo e sapere che quell’acquisto andrà lontano. Gli spazi sono messi a disposizione dalla Tecno spa, grazie alla generosità del suo patron Giovanni Lombardi.

Anche quest’anno i brand presenti saranno tantissimi, con moda, accessori e idee regalo per il Natale. Un percorso incantevole tra le sale del palazzo, tra una chiacchiera e un caffè con gli amici, da cui è difficile uscire a mani vuote. Dietro ogni banco c’è una storia di generosità: aziende, marchi e sostenitori mettono a disposizione prodotti e tempo, perché ogni euro raccolto abbia un senso.

I numeri raccontano meglio di tante parole quanto questa comunità sia cresciuta. Nel 2025, in sole due giornate, la cifra raccolta è più che raddoppiata rispetto al 2024, un risultato che ha superato ogni aspettativa e ha dimostrato quanto sia forte il legame che continua a esistere intorno al nome di Gabriella.

«Ogni acquisto, dal piccolo accessorio al regalo importante, diventa così un gesto concreto per chi lotta ogni giorno contro la malattia e per chi ha bisogno di sostegno – spiega Fabrizio Pallotta, presidente della Fondazione Fabbrocini –. L’invito è per tutti: amici, famiglie, colleghi, persone che conoscevano Gabriella e persone che non l’hanno mai incontrata ma che credono nella forza della solidarietà. Portate con voi qualcuno, magari chi di solito aspetta l’ultimo momento per i regali di Natale. Quest’anno potrete anticipare i tempi e fare del bene. Perché la memoria di Gabriella non resti solo un ricordo affettivo, ma continui a trasformarsi in azioni concrete, con la stessa passione di sempre».