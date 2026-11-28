La salma era pronta a partire, i parenti si preparavano alla marcia funebre. Poi sono arrivati i carabinieri e la cerimonia si è fermata. È accaduto a Pozzuoli, dove i militari sono intervenuti in un’impresa funebre abusiva in via Arco Felice Vecchio: nonostante le continue sanzioni, secondo quanto ricostruito, l’attività continuava a lavorare senza alcuna autorizzazione.

La struttura, a vederla, era completa: uffici al piano terra, una cappella, la camera ardente, locali seminterrati usati come deposito per le bare e un piazzale esterno per i veicoli funebri. Tutto, però, senza i titoli necessari per operare.

Una struttura abusiva, già sanzionata più volte

Non era la prima volta che l’impresa finiva nel mirino. Carabinieri e polizia locale avevano più volte sanzionato i due imprenditori titolari della società, ma l’azienda, nonostante i ripetuti provvedimenti, continuava a esercitare senza alcuna autorizzazione comunale e regionale.

Quando i militari sono arrivati, in uno dei veicoli c’era già una salma e l’autista era pronto a mettersi in viaggio. I carabinieri hanno interrotto le operazioni e sanzionato i due titolari e anche l’autista, che stava trasportando il defunto su un mezzo non omologato e privo dei requisiti igienico-sanitari. Il veicolo e i locali dell’impresa sono stati sequestrati.

I familiari cambiano impresa e i rischi dell’abusivismo funerario

I parenti del defunto, avvertiti di quanto stava accadendo, hanno provveduto a cambiare impresa funebre, evitando che il funerale fosse compromesso. Un episodio che, per la delicatezza del momento, rende l’abusivismo in questo settore particolarmente odioso: chi si affida a un operatore non autorizzato non ha garanzie su trasporto, conservazione e dignità del defunto.

Non sono state rese note le generalità dei titolari né la data precisa dell’intervento. Il settore delle onoranze funebri è già finito di recente nel mirino delle forze dell’ordine a Pozzuoli: a giugno, ad esempio, una verifica dei carabinieri e della polizia municipale ha portato alla chiusura di un’altra impresa che operava senza titoli (non è chiaro se i due casi siano collegati). Per i familiari il consiglio è uno solo: verificare sempre che l’impresa sia in possesso delle autorizzazioni, chiedendole al Comune o direttamente all’azienda, prima di affidarle un lutto.