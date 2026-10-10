ALLERTA METEO prorogata in Campania, ancora forti temporali, fino a quando

La perturbazione in atto sulla Campania ha determinato consistenti precipitazioni nelle ultime 72 ore con un quadro meteo che evidenzia scenari di rischio idrogeologico: per questo motivo, la Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sui fenomeni previsti ma anche sulle piogge recenti e sul possibile impatto al suolo, ha prorogato l’allerta meteo attualmente in vigore fino alle 15 di domani, domenica 11 ottobre.

Allerta meteo in Campania prorogata fino all’11 ottobre

Le precipitazioni saranno ancora a carattere di rovescio o temporale, intense soprattutto nella giornata odierna. I fenomeni saranno in attenuazione dalla serata: dalle 15 di oggi si passa al livello Giallo anche nelle zone in cui vige l’Arancione.

L’avviso, diramato ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata (SORU) evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

Si raccomanda alle autorità competenti di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali e di prestare la massima attenzione al rischio idrogeologico soprattutto nelle zone percorse dagli incendi verificatisi sul territorio nei mesi scorsi e per gli effetti indotti dalla saturazione dei suoli. Al fine di mitigare e contrastare i fenomeni previsti, vanno attuate tutte le misure strutturali e non strutturali previste, secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile.

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