Napoli, papà massacrato dal branco per aver difeso le sue figlie: è ricoverato in ospedale

Sarebbe ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli l’uomo rimasto vittima di una brutale aggressione nella notte tra sabato e domenica, in via Bernini, nei pressi di Piazza Vanvitelli, al Vomero, per aver difeso le sue figlie.

Aggressione al Vomero: papà picchiato per difendere le figlie

Il padre, che sarebbe intervenuto insieme alla moglie per soccorrere le figlie, sarebbe stato trasferito d’urgenza presso l’ospedale napoletano dove è stato sottoposto ad un importante intervento chirurgico per le gravi lesioni riportate soprattutto ad una gamba. Al momento, per fortuna, è cosciente. Anche la figlia maggiore sarebbe ricoverata al Fatebenefratelli per una serie di lesioni al collo.

Sarebbe stata proprio al ragazza a confrontarsi con il branco per proteggere la sorella minore, accerchiata da un gruppo di coetanei. Il papà, accorso sul posto con la moglie, sarebbe stato a sua volta picchiato ripetutamente, anche quando era già a terra. Pare che proprio mentre si trovava sull’asfalto un autocompattatore della ditta di rifiuti sarebbe passato, schiacciandogli una gamba.

La dinamica dell’aggressione è ancora al vaglio degli inquirenti che dovranno ricostruire l’intera vicenda ed individuare i responsabili. Alcuni ragazzi, minorenni, sarebbero già stati identificati e denunciati.