Circumvesuviana, in vigore il nuovo piano: treni ogni 10 e 30 minuti, 4 fermate aggiuntive

Da sabato 17 ottobre 2026 entra in vigore il nuovo programma per la Circumvesuviana con nuove fermate, più treni e orari facili da ricordare.

Circumvesuviana: più treni e fermate, nuovi orari

Il piano per le linee Vesuviane è stato introdotto per rispondere alle esigenze degli utenti, con più corse, maggiore frequenza e orari semplificati. La nuova offerta prevede 280 corse giornaliere e l’impiego di 10 nuovi treni ETR 300, consentendo un significativo potenziamento del servizio.

In particolare, sarà garantito un treno ogni 30 minuti da e per Sorrento e da e per Sarno, mentre sulla tratta Napoli – Torre Annunziata la frequenza arriverà a un treno ogni 10 minuti. Tra le novità più significative, l’introduzione di quattro nuove fermate sulla linea Napoli-Sorrento: Torre del Greco, Portici Bellavista, Ercolano Scavi e San Giorgio a Cremano, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e ampliare le opportunità di viaggio per i cittadini.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’intermodalità, grazie a orari studiati per favorire le coincidenze con i servizi automobilistici nell’area sorrentina e al potenziamento dei collegamenti da e per Sorrento, Vico Equense e Massalubrense. Gli orari sono consultabili sul sito ufficiale di EAV.