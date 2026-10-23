Proteste in Campania, a Bellizzi lo sciopero dei commercianti continua: “Basta carovita”

Se da un lato la protesta degli autotrasportatori risulta ormai alle battute d’arresto, in alcune zone della Campania continua la mobilitazione di cittadini e commercianti contro il carovita: è il caso di Bellizzi, in provincia di Salerno, dove da questa mattina in molti sono scesi in piazza per aderire allo sciopero generale, appoggiando il presidio di Pontecagnano Sud.

La protesta dei commercianti a Bellizzi: contro il carovita

Dalle ore 9:00 i commercianti di Bellizzi hanno dato il via ad uno stato di agitazione, portando avanti la protesta avviata dal settore del trasporto legata non solo alle problematiche del singolo comparto ma, più in generale, alla situazione di difficoltà che accomuna l’intera popolazione.

L’aumento del prezzo dei carburanti, dei costi di produzione, di un tenore di vita che si lega ormai a innumerevoli sacrifici e rinunce, facendo emergere la drammatica realtà di famiglie che addirittura non riescono ad arrivare a fine mese, sono ancora alla base delle lamentele di migliaia di famiglie.

Il decreto varato ieri dal Governo non rappresenta la soluzione sperata per la maggior parte dei cittadini che, in questi ultimi giorni, hanno appoggiato la mobilitazione dei lavoratori. Oltre ai pochi presidi rimasti, compreso quello al porto di Napoli, anche Bellizzi è nuovamente scesa in campo per far sentire la propria voce.

Intanto, con lo scioglimento dei principali blocchi, le strade sono tornate quasi libere, le stazioni di carburante stanno tornando a rifornirsi e nel breve la situazione dovrebbe tornare alla normalità anche nei supermercati.