Un tragico incidente ha sconvolto un’intera comunità nella mattinata di ieri. Un ragazzo è morto a Casoria mentre era alla guida della propria auto. Secondo quanto riportato da teleclubitalia.it, il giovane avrebbe urtato altre vetture prima di terminare la corsa contro un muretto.

I fatti sono accaduti alle prime ore del mattino di domenica 19 gennaio, nel parco Palladino in via Giotto, a Casoria. Ancora tutta da accertare la dinamica di quanto accaduto. Al momento sappiamo che il giovane deceduto si chiamava Aldo Miranda, aveva 20 anni e lavorava come meccanico in un’officina di via Nazionale delle Puglie.

In seguito all’incidente sono intervenuti sul posto i sanitari del 118, ma i soccorsi si sono rivelati vani. Il giovane è morto all’istante. Decine di persone si sono riversate in strada per tentare un primo soccorso, ma non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia per effettuare i rilievi del caso. Per il corpo del ragazzo morto a Casoria è stata disposta l’autopsia. Secondo quanto si apprende, Aldo Miranda potrebbe essere stato colto da un malore sopraggiunto in seguito a un arresto cardiaco. Tuttavia, sarà l’esame autoptico ad accertare le cause della sua morte.