La comunità di Gricignano di Aversa piange la scomparsa di Vincenzo Buccella, maresciallo della Guardia di Finanza morto a soli 28 anni. Per lui sarebbe risultato fatale un malore che lo avrebbe colpito nel sonno.

Gricignano di Aversa, addio a Vincenzo Buccella: morto a soli 28 anni

Il giovane si sarebbe addormentato durante la notte per poi non svegliarsi più. Ad annunciare la tragica notizia è stato il sindaco Vincenzo Santagata: “La nostra comunità è stata colpita dall’ennesimo grave lutto. E’ venuto a mancare il giovane maresciallo della Guardia di Finanza Vincenzo Buccella. Non ci sono parole per esprimere il dolore di questa perdita”.

“Ho avuto l’onore di conoscere Vincenzo, un ragazzo determinato, caparbio, preparato, umile e di sani principi morali. Una bella persona che noi tutti ricorderemo. Ai familiari un abbraccio da parte mia e di tutta la comunità. Ciao Vincenzo”.

Diversi i messaggi di cordoglio sui social come quello di Francesco che, attraverso un post, ricorda l’amico scomparso: “Ancora non ci credo. Mi sembra ieri che abbiamo passato tutto quel tempo insieme. Mi avevi promesso che in questi giorni saresti passato a trovarmi e invece non ci sei più. Ancora non ci posso credere, spero che sia tutto uno sbaglio”.

Sulla stessa scia Antonio: “Abbiamo lavorato insieme e insieme ci siamo divertiti. Quanto ti ho preso in giro. Sei un ragazzo d’oro. Dio ti accolga tra le sue braccia. Veglia su di noi”. Anche il dott. Andrea Moretti è intervenuto sulla vicenda: “Gricignano è costretta a piangere la perdita di uno dei suoi giovani figli, Vincenzo, maresciallo della Finanza di soli 28 anni in servizio in Sicilia”.

“Mi sono trovato sul posto per prestare soccorso ma purtroppo non ho potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Condivido lo strazio e il dolore dei familiari che conosco da tempo. Accettare una tragedia così dolorosa e improvvisa è impossibile e lascia attoniti e sgomenti”.

Giuseppe Barbato, coordinatore presso l’Asl di Caserta, ha dichiarato: “Ci uniamo al dolore che ha colpito la vicina Gricignano e la famiglia Buccella per l’improvvisa dipartita del carissimo figlio Vincenzo di appena 28 anni. Non ci sono parole per questa immane tragedia. Che la terra ti sia lieve e che le schiere angeliche accolgano la tua anima eletta. Carissimo Vincenzo sei figlio di tutti noi, riposa in pace”.