Tragedia nel napoletano. Nel pomeriggio di sabato una donna ha investito e ucciso per errore la figlia di quasi 7 anni. Il dramma si è consumato in via Boccafusca a Casalnuovo, provincia di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, la persona alla guida del veicolo era sprovvista di patente, e si trovava nel parcheggio della villa comunale del paese con l’intento di esercitarsi con la propria auto. Al volante di un’Audi A3, duemila di cilindrata, la madre della piccola invece di inserire la prima, avrebbe messo la retromarcia, impattando fatalmente con la bimba.

Casalnuovo, donna travolge e uccide la figlia di 7 anni: non aveva la patente

Come riferisce ‘Il Messaggero‘, il padre avrebbe provato a fermare con le mani la vettura, senza però riuscire ad evitare la tragedia. La bambina è morta quasi sul colpo, schiacciata tra un palo di ferro e la macchina. Il compagno della donna è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale La Schiana di Pozzuoli, dopo aver riportato una serie di ferite superficiali e non gravi.

Carabinieri, Polizia locale e Vigili del fuoco, giunti prontamente sul posto per accertare la dinamica dei fatti, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Le forze dell’ordine erano state contattate da alcuni testimoni presenti sul posto, che hanno provato a mascherare la dinamica per proteggere la donna, indicando come colpevole un inesistente pirata della strada che sarebbe poi scappato dopo l’accaduto.

Arrivati sul posto, però, i Carabinieri hanno trovato i genitori della piccola disperati, e dopo poco la dinamica fatale è risultata chiara. I magistrati di Nola hanno disposto il sequestro dell’auto e della salma, per effettuare gli accertamenti di rito.

Il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, è stato uno dei primi a diffondere via social la notizia, esprimendo il suo profondo cordoglio. Queste le sue parole “La piccola Aurora, da una prima ricostruzione, sarebbe stata investita dall’auto guidata dalla madre. La donna, residente a Napoli, stava facendo retromarcia. I carabinieri hanno trovato il mezzo che ha travolto la piccola sul luogo dell’incidente. Una preghiera per questo piccolo angelo. Che terribile tragedia”.