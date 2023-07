VIDEO/ Follia a Napoli: schiaffoni alla fidanzata per strada, lei non scappa e sale in auto

Una ragazza è stata schiaffeggiata violentemente a Napoli, in via Orazio, da quello che presumibilmente è il suo fidanzato. La deprecabile scena è stata ripresa da un passante. Le immagini stanno circolando in maniera frenetica sui social network, in particolare Facebook, destando l’indignazione della popolazione.

Ennesimo episodio di violenza sulle donne: ragazza schiaffeggiata in via Orazio a Napoli dal fidanzato

Le immagini sono molto cruente: il ragazzo si avvicina alla donna e le inizia a rifilare una serie di violentissimi schiaffoni. La vittima, stordita, sale in auto. Imprecando, il fidanzato prova a mettersi alla guida della Smart, ma viene fermato da alcuni ragazzi, che dopo aver assistito alla scena, inviperiti, provano a difendere la povera malcapitata. I tre giovani, accompagnati dalle compagne, inveiscono contro l’autore del gesto in maniera accorata, prendendo anche a calci la portiera dell’auto. A quel punto la situazione rischia di degenerare, perché il violento scende dalla vettura e prova ad affrontarli fisicamente. Per fortuna, non avendo trovato pane per i suoi denti, si rimette al volante e riparte. Purtroppo, però, la vittima è ancora in auto, e quindi va via con lui. Non si hanno notizie delle condizioni fisiche della ragazza.