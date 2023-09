LIVE/ Terremoto avvertito a Napoli magnitudo 3.8.Epicentro Solfatara, 1,5 km di profondità

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita dall’intera città di Napoli oggi 7 settembre 2023 alle 19,40 circa. Magnitudo 3.8, epicentro zona Solfatara. 1,5 km di profondità. È stato uno dei terremoti più potenti degli ultimi vent’anni. Seguono aggiornamenti.

Forte scossa di terremoto a Napoli avvertita dall’intera popolazione

Attimi di terrore a Napoli per una forte scossa di terremoto che è stata avvertita dall’intera popolazione. Immediatamente la paura della gente si è trasformata in una frenetica ricerca di aggiornamenti e condivisione di stati d’animo sui social. In particolare è stata avvertita nelle zone di Vomero, Fuorigrotta, Posillipo, Bagnoli, agli Astroni e nella zona Vesuviana. Seguono aggiornamenti