Napoli, tenta di uccidere la compagna: i vicini sentono le urla, i carabinieri la salvano

Ancora un episodio di violenza di genere si è verificato a Napoli, in zona Chiaia, dove i carabinieri sono intervenuti dopo aver sentito le urla di una donna, picchiata dal compagno: l’uomo avrebbe tentato di strangolarla utilizzando un nunchaku, un’arma tipica delle arti marziali composta da due bastoni uniti tramite una catena o una corda.

Violenza a Napoli, donna picchiata: lui tenta di strangolarla

E’ mattina e la gazzella del nucleo radiomobile di Napoli viene allertata dalla centrale operativa del comando provinciale. Al 112 sono arrivate diverse segnalazioni che raccontano di urla e rumori provenienti da un appartamento situato al piano terra di un palazzo a Chiaia.

I militari raggiungono il posto indicato e bussano alla porta, guidati proprio dalle grida. Il bussare alla porta spezza per un attimo quel caos. Ad aprire è un donna, di 42 anni, in preda al panico, con segni evidenti di violenza sul collo.

Dietro di lei, all’interno dell’abitazione, c’è il suo compagno, un 36enne, che non si cura minimamente del fatto che siano arrivati i carabinieri. Anzi, continua a fare il prepotente, maneggiando un nunchaku e, tentando di colpire la donna, la minaccia di morte.

Tempestivo l’intervento dei carabinieri che si frappongono tra i due per proteggere la donna e, dopo una breve colluttazione, bloccano l’uomo. Stando alla ricostruzione pervenuta, il 36enne, disoccupato e con il vizio di bere, avrebbe preteso denaro dalla propria compagna per comprare alcolici. Al rifiuto della vittima, che per sbarcare il lunario si divide tra lavori saltuari, sarebbe esplosa la violenza.

L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ora dovrà rispondere dei reati di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia ma anche minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.