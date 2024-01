Prima le urla poi le coltellate, chi sono Vincenzo e Annalisa: marito e moglie trovati morti

Sono di Vincenzo Carnicelli e Annalisa Rizzo, marito e moglie, i corpi privi di vita ritrovati questa mattina all’interno di un’abitazione di Agropoli, in provincia di Salerno: stando agli ultimi aggiornamenti sarebbe stato lui ad uccidere la donna per poi togliersi la vita, probabilmente a seguito di una lite.

Marito e moglie morti ad Agropoli: chi sono Vincenzo e Annalisa

Vincenzo, 63 anni, di professione pizzaiolo era sposato con Annalisa, 43 anni, impiegata di banca. Tra i due, tuttavia, pare che negli ultimi tempi non scorresse buon sangue: secondo quanto riporta La Repubblica sarebbe stata già avviata una pratica di separazione consensuale, in quanto avevano deciso di lasciarsi definitivamente.

Poco prima del dramma, i vicini avrebbero sentito delle urla provenire proprio dall’appartamento della coppia. Indizio che fa pensare ad una lite molto accesa esplosa tra marito e moglie, degenerata poi in una violenza inaudita e nel decesso di entrambi. Proprio i residenti avrebbero allertato i carabinieri così come la madre di Annalisa che, non riuscendo a mettersi in contatto telefonicamente con la figlia, avrebbe richiesto l’intervento del 112.

La pista più accreditata al momento è quella dell’omicidio-suicidio: il 63enne avrebbe accoltellato ripetutamente la moglie, fino alla morte, per poi togliersi la vita utilizzando la stessa arma. Il tutto mentre la figlia 13enne di entrambi (l’unica nata dalla loro unione) dormiva nella stanza accanto. Sul posto i carabinieri hanno rinvenuto un coltello con una lunga lama insanguinata.

Si tratterebbe, dunque, dell’ennesimo episodio di femminicidio, compiuto senza tener conto nemmeno della presenza di un adolescente, nonché figlia, ormai privata di entrambi i genitori e catapultata in una vicenda che non vede altro che buio e orrore. Intanto proseguono le indagini avviate dai carabinieri della compagnia di Agropoli per ricostruire la dinamica esatta della vicenda.