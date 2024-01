“Si uccideva lasciando stare mia figlia”: lo strazio del papà di Annalisa, uccisa dal marito

Dolore e rabbia per i genitori di Annalisa Rizzo, la 43enne uccisa dal marito, Vincenzo Carnicelli, 63 anni, che a sua volta si sarebbe tolto la vita questa mattina nella sua abitazione di Agropoli. Sia la mamma che il padre della vittima si sono precipitati sul luogo del delitto e, alla stampa, hanno manifestato tutto il loro dolore.

Uccisa dal marito ad Agropoli, il papà: “Doveva lasciarlo”

Sarebbe stato proprio il papà di Annalisa, Luciano, a trovare i corpi privi di vita della figlia e del marito in camera da letto. Stando all’ultima ricostruzione, l’uomo a seguito di un violento litigio avrebbe ucciso la moglie a coltellate e, utilizzando la stessa arma, si sarebbe poi suicidato. Il tutto all’interno dell’appartamento dove si trovava anche la figlia 13enne della coppia: la ragazza, però, dormiva nella camera accanto e non avrebbe avvertito nulla. All’arrivo del nonno è stata portata via dall’appartamento.

“Avevo detto da tempo a mia figlia di allontanarsi da lui. Annalisa si lamentava spesso di questa relazione ma non riusciva a mettere la parola fine a questo rapporto malato. Non riesco a comprendere le motivazioni che lo hanno spinto a commettere questo omicidio. Perché non è andato via da casa prima di commettere questo omicidio? Anzi, perché non si è ucciso lasciando stare mia figlia?” – ha detto Luciano, come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno.

Annalisa e Vincenzo avevano già avviato le pratiche per giungere ad una separazione consensuale, in modo da non terminare la relazione in maniera turbolenta, probabilmente per il bene della figlia. Pare che il padre, però, avesse consigliato alla figlia di lasciare il marito quanto prima. Poche ore prima della tragedia, i vicini avrebbero avvertito delle urla provenire dall’abitazione della coppia. Sarebbe stata una accesa lite a scatenare la violenza inaudita e ingiustificata dell’uomo.