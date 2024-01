Si ribalta in autostrada, esce dall’auto e viene investito: morto giovane papà napoletano

Tragedia sull’autostrada Roma-Napoli, all’altezza dell’uscita di Caserta Nord, dove un giovane ragazzo di 26 anni, Emanuele Esposito, residente a Casalnuovo di Napoli, ha perso la vita a seguito di un incidente, lasciando la compagna e la sua bimba.

Incidente in autostrada: morto Emanuele, 26enne di Casalnuovo

Stando alle prime ricostruzioni effettuate, rese note da Edizione Caserta, il giovane, originario di Tavernanova, frazione di Casalnuovo di Napoli, si stava recando al lavoro quando, per cause non ancora chiare, avrebbe perso il controllo della sua automobile che, impattandosi contro il guardrail, si sarebbe ribaltata.

Il giovane sarebbe comunque riuscito ad uscire dall’abitacolo ma proprio in quel momento una vettura in transito lo avrebbe travolto, non lasciandogli scampo e facendogli perdere la vita sul colpo. Emanuele aveva 26 anni ed era diventato da poco papà di una bambina.

Una vera e propria tragedia che ha sconvolto l’intera comunità di Casalnuovo, segnata da due gravi lutti di giovani vite spezzate. Proprio il sindaco Massimo Pelliccia ha postato sui social un messaggio d’addio per le recenti tragedie che hanno colpito il territorio: “Il giorno del lutto, della preghiera. Addio Christian, addio Emmanuel. Il vostro ricordo sarà sempre vivo dentro i cuori di tutti noi”.