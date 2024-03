Bimbo gioca fuori al balcone e precipita da 8 metri: in rianimazione al Santobono, è gravissimo

Un bambino di 4 anni è precipitato da un’altezza di 8 metri e, adesso, è ricoverato in rianimazione all’Ospedale Santobono di Napoli. Il fatto è successo ieri pomeriggio a Eboli, ma a causa delle gravi condizioni in cui versa purtroppo il bimbo si è reso necessario il trasferimento in un ospedale meglio attrezzato.

Bimbo precipita dal quarto piano mentre gioca

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, tuttavia, non sono ancora riusciti a ricostruire la vicenda. Sembra che il bambino stesso giocando nei pressi del balcone della sua abitazione, quando per qualche motivo si è sporto eccessivamente fino a precipitare giù, da un’altezza di circa otto metri.

In rianimazione al Santobono

È stato trasportato immediatamente all’ospedale di Battipaglia, ma ben presto è stato disposto il trasferimento al Santobono con urgenza. Si attende l’evoluzione delle prossime ore per comprendere meglio le condizioni di salute e quale possa esserne l’evoluzione.