Bimba di 3 anni si rovescia addosso una pentola di acqua bollente: è in pericolo di vita

Una bimba di tre anni ricoverata in condizioni disperate al Santobono di Napoli dopo essersi rovesciata una pentola di acqua bollente addosso. Un fatto drammatico avvenuto ieri sera ad Acerra: i genitori, entrambi originari del Burkina Faso, hanno dapprima condotto la piccola all’ospedale di Frattamaggiore, ma da lì i sanitari del 118 l’hanno trasferita al Santobono a causa della gravità della situazione.

Bambina si rovescia addosso una pentola di acqua bollente

Ieri sera, in un’abitazione di Acerra, la bambina di soli tre anni si è rovesciata sul corpo una pentola piena di acqua calda che si trovava sui fornelli. Da lì la corsa dei genitori al nosocomio di Frattamaggiore i cui medici, viste le condizioni gravi della piccola, hanno disposto il trasferimento all’ospedale pediatrico Santobono che è meglio attrezzato. I dottori hanno riscontrato un’ustione di secondo grado sul 45% del corpicino. La bambina è in terapia intensiva, la prognosi riservata, in attesa di essere sottoposta ad intervento chirurgico per l’asportazione della pelle ustionata.

È in pericolo di vita

A causa del pericolo di infezioni è stata dichiarata in pericolo di vita. L’organo della pelle, infatti, ha compito primario quello di mettere al riparo il corpo e gli organi interni dagli agenti esteriori, germi, batteri, virus che possono essere letali. A questo punto sarà estremamente delicato e fondamentale l’operazione che la bambina dovrà subire, con una contestuale copertura delle ustioni.

Cosa sono le ustioni di secondo grado

Sul sito dell’Istituto Superiore della Sanità sulle ustioni di secondo grado “la lesione è più profonda e interessa anche il derma (la parte immediatamente sottostante l’epidermide). Compaiono bolle e vesciche molto dolorose. I tempi di guarigione possono variare da qualche settimana a periodi lunghi e possono rimanere cicatrici sulla pelle”. È un tipo di ustione intermedio tra il primo ed il terzo grado, il più complicato, dove si ha la distruzione della pelle.