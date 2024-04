Tragico schianto sull’Asse Mediano, Luigi cade dallo scooter e muore: aveva 25 anni

Si è spento a soli 25 anni Luigi Fornaro, il ragazzo di Giugliano morto a seguito di un tragico incidente avvenuto sull’Asse Mediano, nelle vicinanze di Qualiano (Napoli). Fatale si sarebbe rivelato l’impatto del suo scooter con un’auto.

Incidente Asse Mediano, Luigi morto a 25 anni: lutto a Giugliano

Un altro impatto mortale che ha stroncato la vita di un giovane di soli 25 anni, Luigi, che stava transitando nel tratto di strada tra Giugliano e Qualiano a bordo del suo scooter. Ancora sconosciute le dinamiche della vicenda ma, stando ai primi aggiornamenti, il motorino si sarebbe scontrato violentemente con un’automobile.

Il 25enne sarebbe caduto rovinosamente sull’asfalto, perdendo la vita sul colpo. A nulla, infatti, sarebbero serviti i tentativi dei sanitari del 118 accorsi tempestivamente sul posto per rianimarlo. Sul luogo del sinistro anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

“Siamo cresciuti insieme, eri l’amico su cui si poteva sempre contare, una di quelle persone che non si trovano più in giro. Ne abbiamo fatte tante insieme e proprio non riesco a credere che te ne vai così, lasciandomi dentro un vuoto che non si può spiegare a parole” – si legge nel commovente post diffuso sui social da un amico della vittima.

“Ti voglio bene amico mio e resterai sempre nel mio cuore e nel cuore di tutti quelli che hanno avuto come me la fortuna di avere un amico prezioso come te. Riposa in pace” – ha concluso, accompagnando la dedica ad una recente foto dell’amico scomparso.