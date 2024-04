Incidente nella Galleria a Napoli, perde il controllo e cade dallo scooter: morto a 37 anni

Tragedia a Napoli questa mattina, all’interno della Galleria Laziale dove, alle 11:15 circa, si è verificato un grave incidente: a perdere la vita un motociclista che percorreva il tunnel in direzione da Fuorigrotta verso Sannazaro, morto sul colpo a soli 37 anni.

Incidente Galleria Laziale a Napoli: morto un uomo di 37 anni

Stando a quanto reso noto dal Comune di Napoli, l’uomo, alla guida di uno scooter, avrebbe perso il controllo del veicolo, per cause ancora in fase di accertamento, schiantandosi sul suolo. Non si esclude che la caduta possa essere avvenuta probabilmente durante un tentativo di sorpasso di altri veicoli.

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’auto che stava transitando all’interno della Galleria, il cui conducente, classe 1956, è stato trasportato in ospedale per accertamenti sui liquidi biologici al fine di verificare l’eventuale presenza di sostanze tossicologiche o alcolemiche.

Sia lo scooter che la vettura sono stati sequestrati per consentire agli inquirenti di avviare le indagini. La salma del ragazzo, A.M., è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le procedure di legge. Intanto sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Napoli che indagheranno sulle reali dinamiche della vicenda, garantendo giustizia per tutte le parti coinvolte.