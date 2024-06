Nel tardo pomeriggio di ieri, 5 giugno 2024, si è verificato un terribile incidente stradale sulla Tangenziale di Napoli. Nel tunnel che porta all’uscita di Capodimonte, due auto si sono scontrate ad alta velocità. L’impatto ha provocato il ribaltamento di una delle due vetture, per cause ancora da decifrare.

Napoli, incidente in Tangenziale: seconda auto ribaltata nella stessa giornata

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia e due ambulanze del 118, che hanno soccorso le persone rimaste coinvolte. Per fortuna, non ci sarebbe stato nessun morto, ed il conducente dell’auto ribaltata sarebbe rimasto solo ferito. Si attendono aggiornamenti in merito alle condizioni dei protagonisti della vicenda, di cui non si conoscono le generalità.

In pochi istanti si sono creati oltre 2 chilometri di coda tra la Zona Ospedaliera e il Corso Malta, che si sono estesi fino ai Camaldoli arrivando a 3 chilometri di auto incolonnate.

È il secondo incidente simile verificatosi a Napoli nello stesso giorno: nella mattinata di ieri, infatti, a via Manzoni (Posillipo) in pieno traffico cittadino un’auto si era ribaltata completamente al centro della carreggiata, creando il panico tra gli automobilisti e mandando il traffico in tilt. Il conducente è stato poi trasportato in ospedale.