Un gravissimo incidente si è verificato ieri sera, mercoledì 12 giugno 2024, poco dopo le ore 23 a San Giuseppe Vesuviano, comune appartenente all’area metropolitana di Napoli.

Un ragazzo di 20 anni, di nazionalità marocchina, è stato travolto da un suv Jeep guidato da un 28 enne in via Martiri di Nassiriya, mentre percorreva la strada a bordo della sua bicicletta. L’autista, dopo l’impatto, si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi e chiamare il 118.

Gravissimo incidente a San Giuseppe Vesuviano, ventenne travolto da un suv: è in fin di vita

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, sul quale stanno indagando i carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano: una delle possibili cause potrebbe essere stata la scarsa illuminazione del tratto in cui è avvenuto lo scontro. Si tratta di una strada a scorrimento veloce, che porta agli svincoli della Statale 268.

L’auto ha travolto il ciclista, che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Sarno in codice rosso, dove gli è stata riscontrata una grave emorragia cerebrale. Le condizioni del ventenne sono apparse subito gravissime, e si troverebbe in fin di vita. I carabinieri hanno sequestrato l’auto che lo ha investito.