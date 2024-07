Omicidio a Ponticelli, Emanuele ucciso a colpi d’arma da fuoco: aveva 48 anni

Torna prepotentemente l’allarme sicurezza nella città di Napoli: oggi 9 luglio 2024 i carabinieri della compagnia di Poggioreale sono intervenuti a via Argine, al confine tra il quartiere Ponticelli e il comune di Cercola, per l’omicidio di Emanuele Pietro Montefusco.

Siamo nella periferia est di Napoli: l’uomo è stato ucciso a colpi di pistola, aveva diversi precedenti penali alle spalle.

Omicidio a Ponticelli (Napoli), Emanuele Pietro Montefusco ucciso a colpi d’arma da fuoco

La vittima, Emanuele Pietro Montefusco, aveva 48 anni: l’ultimo suo arresto risale al 2017, quando fu incarcerato con l’accusa di spaccio di droga. La sparatoria è avvenuta in via Argine, al confine tra Ponticelli e Cercola, periferia est dell’area metropolitana di Napoli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Poggioreale, che hanno avviato immediatamente le indagini per risalire ai mandanti dell’agguato risultato fatale all’uomo. È il terzo episodio verificatosi in poche ore nella città partenopea: nella notte, due pregiudicati erano rimasti feriti, sempre a colpi di pistola, in zone diverse della metropoli. Entrambe le vittime si erano presentate all’ospedale Pellegrini, il primo colpito alle gambe, il secondo, arrivato al nosocomio in condizioni più gravi, alla legione lombare.