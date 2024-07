Torna la paura a Napoli. Anzi, probabilmente non se n’è mai andata. Al calare delle tenebre le strade della città partenopea si trasformano in teatri di criminalità incontrollata e per certi versi incontrastata.

Doppio agguato nella notte a Napoli: due pregiudicati feriti a colpi d’arma da fuoco

Ieri sera ben due episodi hanno ricordato alla popolazione che purtroppo il coprifuoco sembra non essere più una provocazione estrema, ma si sta lentamente trasformando in una soluzione a tutela della sicurezza collettiva. Ebbene si: isolare i malviventi togliendo tutti i pesci dal mare per provare a scovarne di più. È un’alternativa.

Il personale dell’ospedale Pellegrini, spesso costretto a soccorrere vittime di ferimenti per mano di altri, anche la notte scorsa ha avuto il suo da fare: intorno alle ore 21 si è prima presentato un uomo di 33 anni con precedenti penali, ferito alle gambe da colpi d’arma da fuoco. La vittima del primo agguato sarebbe stato colpito in Vico Cappella a Ponte Nuovo, a Porta Capuana: medicato, è stato poi rilasciato. Il commissariato di Montecalvario è all’opera per indagare sul fatto. Attorno alle due, invece, è stato trasportato un 21enne, Carmine A., pregiudicato, ricoverato per ferite d’arma da fuoco alla legione lombare.

Il primo soccorso è stato prestato da un passante che si trovava in piazza Canneto, a Materdei: le sue condizioni sembrano essere molto serie. Entrambi gli episodi sono di chiaro stampo criminale. La squadra mobile di polizia è chiaramente all’opera per scovare responsabili, mandanti e per comprendere la dinamica esatta.