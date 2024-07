A Forio di Ischia i militari della locale stazione intervengono – allertati dal 112 – in un appartamento per la segnalazione di una lite in famiglia. Ai militari bastano pochi minuti per comprendere cosa stesse accadendo.

Forio di Ischia, aggredisce i genitori per soldi nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato 28enne

In casa, oltre ad una signora 68enne con il marito 64enne, c’è anche un 28enne ed è il loro figlio. Lui è già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla madre e indossa il braccialetto elettronico. Incurante dell’epilogo, il 28enne era tornato davanti casa e stava minacciando i genitori pretendendo denaro.

Il padre si rifiuta e a quel punto il giovane lo aggredisce spintonandolo e facendolo cadere a terra. La vittima cade battendo la testa contro il cancello pedonale e solo il fato ha permesso che non finisse in tragedia.

Il 28enne fugge e prima si barrica in casa e poi tenta la fuga attraverso un’uscita secondaria. Le ricerche dei carabinieri non si interrompono e poco dopo l’uomo viene rintracciato e arrestato presso il porto di Casamicciola Terme mentre tentava di imbarcarsi su un aliscafo in partenza per Napoli.

L’arrestato – deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e tentata estorsione – è in carcere mentre la vittima fortunatamente sta bene, se la caverà con 3 giorni di riposo medico.