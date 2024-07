Questa mattina un terribile incidente si è verificato lungo l’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, all’altezza dello svincolo di Eboli. Un camion ha perso il controllo e, ribaltandosi, ha travolto almeno 8 veicoli.

Nella carambola fatale, hanno perso la vita due persone: si tratta dei coniugi Wilma Fezza e Mario Valiante. La loro morte ha lasciato sgomenti tutti coloro che li conoscevano, ed erano tanti.

Incidente sulla Salerno-Reggio Calabria: chi erano le vittime Wilma e Mario

La coppia era infatti molto conosciuta e stimata nella comunità salernitana. Entrambi avvocati, Wilma era stata anche consigliera comunale, mentre Mario era il fratello di Gianfranco, ex sindaco di Baronissi. Due persone volute bene da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerli.

La Sindaca di Baronissi Anna Petta ha espresso il proprio cordoglio personale e di tutta l’Amministrazione Comunale per la tragica morte degli avvocati Wilma Fezza e Mario Valiante: “Con grande tristezza nel cuore, esprimo le più sentite condoglianze a Gianfranco Valiante, già Sindaco di Baronissi, e alla sua famiglia per la perdita del caro fratello Mario e della cognata Wilma. Mario e Wilma resteranno sempre nei cuori di coloro che li hanno conosciuti, per il loro spirito generoso e il loro amore per la comunità. Un pensiero anche ai feriti e a tutti coloro che stanno portando soccorso”.

Anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha voluto esprimere tutto il proprio cordoglio attraverso il proprio profilo Facebook: “Esprimo il cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la tragica morte degli avvocati Wilma Fezza e Mario Valiante periti in un incidente stradale”.

“Ai familiari, amici e colleghi un abbraccio fortissimo di solidarietà umana in queste tragiche ore. Wilma e Mario erano molto conosciuti ed apprezzati nella nostra comunità per la loro professionalità e per la dedizione al bene comune nei vari incarichi istituzionali svolti. Erano rigorosi ed appassionati nelle questioni giuridiche e politiche, sempre rispettosi ed attenti all’umanità nelle relazioni umane e nei rapporti sociali”.

“Sempre con il sorriso. È una perdita gravissima per tutti noi e per quanti li hanno conosciuti amati, apprezzati. Addio Wilma e Mario, non vi dimenticheremo. Un pensiero anche ai feriti ed a coloro che stanno portando soccorso”.