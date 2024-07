VIDEO/ Tragedia sulla Salerno-Reggio Calabria, si ribalta un camion: due morti

Una vera e propria tragedia si è verificata sull’autostrada A2 del Mediterraneo, la Salerno-Reggio Calabria, all’altezza dello svincolo di Eboli. Un camion si è ribaltato terminando la propria corsa su alcune auto impegnate nello stesso tratto stradale. Nell’incidente sono morte purtroppo due persone.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, che hanno estratto le vittime e gli altri feriti dalle lamiere assieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118 accorsi sul posto. Il traffico è stato temporaneamente deviato verso lo svincolo autostradale di Battipaglia.

