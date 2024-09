Una distrazione fatale che poteva trasformarsi in tragedia. Ieri 9 settembre 2024, intorno alle 21,30, un centauro a bordo di uno scooter ha investito un bambino di 3 anni che attraversava la strada insieme al padre sulle strisce pedonali in via Miliscola, nel comune di Pozzuoli.

L’uomo non si è fermato per prestare soccorso, ma è scappato facendo perdere le sue tracce.

Tragedia sfiorata a Pozzuoli, scooter investe bimbo di 3 anni sulle strisce pedonali

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pozzuoli, comune flegreo dell’area metropolitana di Napoli, dopo la segnalazione ricevuta. La piccola vittima dell’incidente è stata trasportata d’urgenza al vicino ospedale Santa Maria delle Grazie, per poi essere trasferito presso il Santobono, nosocomio pediatrico di riferimento situato nel quartiere Vomero a Napoli.

Il bambino si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. I militari hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’uomo alla guida dello scooter che ha investito il piccolo di 3 anni sulle strisce pedonali non si è fermato per prestare soccorso.

Un episodio che poteva avere un epilogo ben peggiore, che solo per il fato benevolo non è sfociato in una tragedia.