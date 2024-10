Tragedia in Campania, mamma scopre che il figlio è morto: trovato senza vita in casa

Tragedia ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dove un uomo è stato trovato morto all’interno della sua abitazione, per cause ancora da accertare.

Ariano Irpino, uomo trovato morto in casa

L’uomo, un 40enne, lavorava per una ditta di pulizie presso l’ospedale Frangipane-Bellizzi. Stando a quanto rende noto l’Ansa sarebbe stato visto l’ultima volta nella serata di ieri, nei pressi della sua abitazione, mentre portava a passeggio il cane.

Questa mattina, invece, all’intero dell’appartamento si trovava soltanto il suo corpo privo di vita. Sarebbe stata la madre a scoprirlo per prima dopo aver appreso che il figlio non si era presentato al lavoro. Al momento non si conoscono le cause del decesso ma è probabile che la morte possa essere sopraggiunta per un arresto cardiaco.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il 40enne senza riuscirci, sono giunti anche i carabinieri che dovranno avviare le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e fare chiarezza su quanto avvenuto.

Soltanto poche settimane fa un simile episodio si è verificato a Caivano, comune dell’area metropolitana di Napoli, dove è stato ritrovato il cadavere di un uomo di 69 anni, originario di Afragola. Sarebbero stati alcuni residenti a notare il corpo in via Sant’Arcangelo provvedendo ad allertare subito le forze dell’ordine.

Non essendoci alcun segno di violenza sul corpo, anche in quel caso la pista fin dall’inizio seguita dagli inquirenti è quella dell’ipotesi di un malore improvviso che avrebbe colpito l’uomo mentre si trovava in quella che è una strada molto frequentata dagli appassionati di jogging.