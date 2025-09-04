Auto contro un albero, morto neonato di 5 mesi: è stato sbalzato dall’airbag

Un neonato di appena cinque mesi ha perso la vita nella notte a causa delle gravissime ferite riportate in un incidente stradale avvenuto alla periferia di Corato, in provincia di Bari. L’auto era guidata dalla madre, che avrebbe perso il controllo del mezzo nel tentativo di evitare un animale.

Neoonato morto sbalzato dall’airbag

Secondo la ricostruzione della polizia locale, la vettura è finita contro un pino. L’impatto ha fatto scattare gli airbag e il piccolo, che viaggiava sull’ovetto posizionato sul sedile anteriore accanto alla madre, è stato sbalzato con violenza.

Il bimbo trasportato in ospedale, ma non ce l’ha fatta

Il personale del 118 è intervenuto immediatamente e ha trasportato il neonato al Policlinico di Bari, dove le sue condizioni sono apparse da subito disperate. Nonostante i tentativi dei medici, il piccolo è morto nella notte. La madre, rimasta ferita nello schianto, è stata ricoverata nel reparto di Chirurgia dell’ospedale di Corato. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.