Il 3° vico Orto Contessa è a pochi metri dalla palazzina crollata a corso Umberto I la mattina del 16 luglio: durante il nostro reportage sulle situazioni di pericolo crollo a Torre del Greco abbiamo ascoltato i racconti dei cittadini della zona, preoccupati per un muro di sostegno che da anni rischia di crollare.

A vico Orto Contessa paura e sconcerto: “Il comune dice che non può far nulla”

Stando alle testimonianze dei residenti della zona, si tratterebbe di quello che resta di una palazzina resa inagibile dal terremoto in Irpinia del 1980 e successivamente abbattuta per motivi di sicurezza. A 43 anni da quell’evento però, nella zona il rischio non è stato eliminato del tutto.

Il basamento della palazzina, infatti, è divenuto una discarica a cielo aperto: buste di spazzatura, materiali di risulta, i soliti materassi e sporcizia d’ogni tipo. L’habitat perfetto per i topi che, infatti, nell’area non mancano affatto. Ma i roditori, che passeggiano tranquillamente davanti alle soglie d’ingresso degli appartamenti vicini, non sono nemmeno il più grave dei problemi: alzando lo sguardo si vedono ancora pezzi di fabbricato in bilico, volte vecchie di oltre un secolo che sembrano reggersi per miracolo. Ed una vegetazione selvaggia, che penetrando in quelle che un tempo erano le fondamenta del palazzo facendosi spazio tra le pietre di tufo del quale sono costruite, minandone inevitabilmente la forza. Le piogge, ingrossando il terreno sovrastante, fanno il resto.

Il risultato è un rigonfiamento visibile ad occhio nudo, del quale le persone del posto hanno paura: se viene già il muretto, un fiume di fango, detriti, rifiuti d’ogni genere e – ovviamente – topi, potrebbe scendere per il 3° vico Orto Contessa fino a corso Umberto I, entrando nelle tante case che qui hanno l’ingresso direttamente sulla stradina. Una viuzza, tra le altre cose, che collega rapidamente il centro di Torre del Greco con le storiche “piazzette“, le aree mercatali di Torre del Greco: per questo, è quotidianamente attraversata da centinaia di persone.

Le denunce cadute nel vuoto, con le piogge si teme una disastrosa alluvione

Le notizie dei crolli di questi giorni a Torre del Greco, la polvere della palazzina di corso Umberto che è arrivata fin qui, un rione “tranquillo” che è diventato il punto di passaggio di vigili del fuoco, soccorritori, medici, paramedici, portando l’emergenza nelle case della gente. Dalla TV arrivano le notizie del nord Italia: piogge torrenziali, alluvioni, allagamenti. Un bombardamento costante che ha rimesso i residenti della zona sul piede di guerra: “Ad ogni pioggia abbiamo paura che crolli tutto: il muro si sta rigonfiando e non si capisce chi deve intervenire“. Proteste che non sono nuove, per i residenti: le segnalazioni in passato ci sono state, ma ormai regna lo sconforto: “Sono venuti a vedere dei tecnici e ci hanno detto che non possono fare niente perché esistono ancora dei proprietari. Ma proprietari di cosa? Qui è crollato tutto“.

Nel nostro reportage abbiamo occultato le voci di chi aveva tanta voglia di denunciare ma pochissima di apparire: “Che senso ha metterci la faccia? Questi ‘proprietari’ potrebbero prendersela con noi, per non essere stati prima interpellati. Ma quando abbiamo presentato esposti nessuno si è fatto avanti per risolvere il problema”. Una situazione sulla quale le persone vogliono tenere accesa l’attenzione, alla luce dei drammatici fatti delle ultime settimane.