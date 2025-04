Vesuviana, il 4° mondo dei trasporti: treni cancellati senza avviso, piove in stazione

Il Quarto Mondo è un concetto sociopolitico usato per indicare quelle popolazioni, gruppi sociali o comunità che vivono in condizioni di povertà estrema, emarginazione e esclusione anche all’interno dei Paesi ricchi o sviluppati. Traslando quest’idea agli spostamenti con mezzi pubblici, possiamo tranquillamente affermare che la Circumvesuviana sia un’eminente rappresentante del quarto mondo dei trasporti per il livello di servizio e soprattutto per il rispetto mostrato nei confronti dei passeggeri. Non è un caso che da anni sia stabilmente ai vertici della triste classifica delle peggiori linee ferroviarie d’Italia.

La Vesuviana è un disastro

Questa mattina, ad esempio, si è verificato un episodio di estrema gravità: il treno delle ore 8.59 da Napoli Piazza Garibaldi per Torre Annunziata è stato cancellato senza dare comunicazione ai passeggeri. È stato semplicemente eliminato dal display, come se nulla fosse. Per gli utenti nessuna spiegazione, nessuna comunicazione, nessun messaggio dagli altoparlanti. Sul sito di EAV alcuna traccia di quanto successo.



Piove in stazione, nessun cartello avvisa del pericolo

Al tempo stesso, sulla banchina centrale (binari 2 e 3) si è creata una pozza d’acqua a causa delle gocce provenienti dal soffitto. La giornata non è particolarmente piovosa. Se lo stato delle infrastrutture è quello che conosciamo, è tuttavia inaccettabile che nessun cartello sia stato posizionato dal personale per avvertire del pericolo di scivolamento. Per non parlare di eventuali pericoli di crollo.

I disagi, ad ogni modo, sono frequenti e ricorrenti ogni giorno. Basta navigare la sezione del sito di EAV dedicata agli avvisi per riscontrare una marea di ritardi e soppressioni, ai quali è lecito pensare che debbano aggiungersi anche quelli non menzionati. Gli articoli di giornale e le testimonianze sui social (su tutte, la pagina Facebook “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”) Situazione che riguarda non solo la Vesuviana, ma anche le linee Linee Flegree. Tra due settimane è atteso circa un milione di turisti in occasione del ponte di Pasqua: tanti auguri, a pendolari e visitatori.