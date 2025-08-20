Facebook chiude il gruppo squallido “Mia Moglie”: 32mila mariti condividevano foto intime senza consenso

È stato chiuso da Meta il gruppo Facebook “Mia Moglie”, che contava oltre 32mila iscritti. Al suo interno venivano condivise immagini intime di donne, spesso senza che ne fossero a conoscenza, esponendole a commenti sessisti e violenti. La decisione è arrivata dopo le segnalazioni e le denunce di associazioni e attiviste, che hanno definito la pratica “pornografia non consensuale e abuso”.

La denuncia delle attiviste

A portare alla luce il caso è stata la pagina Instagram No justice no peace, impegnata da mesi con la campagna “not all men”, che raccoglie testimonianze di violenza di genere. “Questa è una palese forma di abuso, pornografia non consensuale e misoginia sistemica”, si legge nel post che ha denunciato la vicenda. L’invito rivolto alla community è stato quello di segnalare immediatamente il gruppo a Facebook, ricordando che “chi partecipa a questo scempio è complice di un crimine”.

Anche la scrittrice e attivista Carolina Capria, nota su Instagram come Lhascrittounafemmina, è intervenuta sulla vicenda. “La gran parte degli uomini non ritiene il consenso qualcosa di imprescindibile – ha spiegato – Anzi, spesso a eccitare la sessualità maschile è proprio la mancanza di consenso e l’idea di poter possedere una donna contro la sua volontà”. Una riflessione che punta il dito contro le radici culturali di fenomeni di questo tipo.

La risposta di Meta

Il colosso tecnologico ha confermato la rimozione del gruppo, specificando che la decisione è stata presa per violazione delle policy contro lo sfruttamento sessuale di adulti. “Non consentiamo contenuti che minacciano o promuovono violenza sessuale, abusi o sfruttamento – ha dichiarato un portavoce – e se veniamo a conoscenza di simili episodi possiamo disabilitare i gruppi e gli account che li condividono, oltre a collaborare con le forze dell’ordine”.