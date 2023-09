Finalmente la fibra ultraveloce e le telefonate gratuite per tutte le imprese della Campania. Confesercenti Campania ha sottoscritto una convenzione con Tiscali per le piccole e medie imprese campane su internet e telefonate: tutto illimitato e gratuito per chi attiverà questa speciale promozione: http://www.confesercentinapoli.it/lp-tiscali/

Accordo Confesercenti Campania-Tiscali: fibra e telefonate gratis per le aziende campane

Da sempre al fianco delle attività della nostra regione con una serie di iniziative e di strumenti di sostegno, Confesercenti Campania non si ferma mai e ha definito un’importante partnership con Tiscali, società italiana di telecomunicazioni di grande rilievo, per offrire alle PMI un’opportunità a costo zero. Del resto la mission di Confesercenti Campania è sempre stata quella di sostenere, tutelare e promuovere le aziende della nostra regione.

I DETTAGLI

Con tale convenzione Confesercenti-Tiscali si attiva il bonus connettività sino a 2500 euro con cui verrà portata nella tua impresa la Fibra ultra veloce tutto incluso a canone ZERO!

Ovvero:

Fibra Ultraveloce sino a 2.5 Giga su rete FTTH

Chiamate illimitate incluse

Attivazione gratis

0 euro al mese per 48 con la Convenzione Confesercenti Campania-Tiscali (solo Iva 9.17 al mese per 48 mesi)

COS’È E QUANTO DURA

Con la Convenzione Confesercenti Campania -Tiscali sarà erogato per le piccole e medie imprese della Campania che ne faranno richiesta un Bonus da 300€ a 2.500€ per un minimo di 18 mesi, sia per l’attivazione di nuova connettività che per il miglioramento di connettività esistente. Il Piano durerà fino ad esaurimento delle risorse stanziate e comunque non oltre i 24 mesi dall’avvio dell’intervento.

A CHI È RISERVATO

Il Voucher è riservato a Micro, Piccole e Medie Imprese: iscritte al Registro delle Imprese (REA); con meno di 250 dipendenti; con fatturato 2021 inferiore a 50 MIO di € e ai Professionisti che esercitano in proprio o in forma associata. La velocità attivata deve essere la migliore disponibile al civico, sia in caso di aggiornamento che di nuova attivazione.

SUPPORTO CONFESERCENTI

Al link seguente http://www.confesercentinapoli.it/lp-tiscali/ o sul sito di Confesercenti Campania tutte le ulteriori informazioni. Il team di supporto di Confesercenti, insieme agli esperti di Tiscali, aiuteranno le imprese aderenti in tutti i passaggi per fruire di questa straordinaria opportunità.