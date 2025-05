Lo scudetto del Napoli non ha portato solo gioia e orgoglio ai tifosi azzurri, ma sta anche innescando un autentico boom economico legato al turismo sportivo. Secondo le stime del centro studi di Confesercenti Campania, l’ondata di visitatori attesa tra fine maggio e giugno potrebbe generare un indotto complessivo da 230 milioni di euro.

Non è solo calcio: lo Scudetto del Napoli porta turisti e soldi

“Il nostro centro studi valuta che in questo fine settimana si contano oltre 320mila turisti che soggiorneranno a Napoli e circa 200mila sparsi nelle altre province della regione”, spiega Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno. “Sono attesi oltre mezzo milione di turisti in Campania a fine maggio che, in virtù del trionfo del Napoli in campionato, considerando i tifosi e i curiosi, diventeranno quasi due milioni di persone”.

Numeri impressionanti, alimentati dall’euforia scatenata dal terzo scudetto del Napoli e dalla voglia, per molti turisti – italiani e stranieri – di partecipare ai festeggiamenti in una città in festa, tra bandiere, cori, murales e gadget celebrativi.

Secondo Confesercenti, nella sola città di Napoli la vendita di merchandising ufficiale e non, legato al trionfo azzurro, dovrebbe generare un fatturato di circa 15 milioni di euro in un solo weekend, con una produzione stimata di un milione di unità tra magliette, sciarpe, bandiere e altri articoli celebrativi.

A completare il quadro, gli 80 milioni di euro derivanti dalle strutture alberghiere – praticamente tutte piene nell’ultimo fine settimana di maggio – e i 39 milioni generati da bar, ristoranti, street food e attività legate alla ristorazione.

“La vittoria dello scudetto da parte del Napoli innanzitutto ci riempie di gioia come napoletani. In più i festeggiamenti e la città imbandierata rappresentano una grande ulteriore opportunità per rilanciare l’economia cittadina”, sottolinea Schiavo. “Il Napoli per i napoletani è molto di più che una squadra di calcio. Napoli, anche in questo, è una città diversa dalle altre. C’è un’empatia totale: Napoli si trasformerà per settimane in un teatro a cielo aperto”.

L’afflusso di visitatori non si fermerà al solo weekend successivo alla vittoria. Come già accaduto nel 2023, l’effetto-scudetto è destinato a durare: “La vittoria sarà ‘rifesteggiata’ almeno per le prossime 4 o 5 settimane”, aggiunge il presidente Schiavo. “Confesercenti Campania si augura che questa grandiosa opportunità venga colta in maniera sentita dagli imprenditori, dai cittadini, dai turisti che parteciperanno alla festa. Io sono certo che ancora una volta i napoletani, abituati a vivere con passione i grandi eventi, dimostreranno di essere veri numeri uno che, quando si impegnano, riescono a fare cose straordinarie”.

Il calcio, ancora una volta, si conferma motore economico e catalizzatore di energie per un territorio che fa del suo entusiasmo un tratto distintivo. E Napoli, per settimane, sarà la capitale non solo dello sport, ma anche dell’accoglienza e della festa.