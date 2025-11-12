Parte l’iniziativa “Buoni Natale 2025”, il programma di sostegno economico dedicato alle famiglie in condizioni di fragilità e difficoltà socio-economica residenti a Vico Equense, in provincia di Napoli, che prevede l’erogazione di ticket per fare la spesa.

Buoni Natale 2025 a Vico Equense: ticket per la spesa ai cittadini

L’avviso, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Aiello, si concretizza con l‘erogazione di ticket spesa da utilizzare per l’acquisto di beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati, con l’obiettivo di garantire un aiuto valido alle persone più bisognose in vista delle festività natalizie.

Da oggi, i cittadini in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda. Le istanze dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 del 25 novembre 2025. Il bando completo, con il modello di domanda e tutte le informazioni utili, è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Vico Equense.

Possono fare richiesta i nuclei familiari residenti nel Comune di Vico Equense che si trovano in situazioni di comprovata difficoltà economica. La graduatoria sarà definita in base al valore dell’attestazione ISEE in corso di validità, secondo le seguenti fasce di priorità:

– Prima fascia: da € 0,00 a € 3.922,10

– Seconda fascia: da € 3.922,20 a € 7.844,20

La domanda deve essere presentata da un solo componente del nucleo familiare utilizzando esclusivamente il modello allegato all’avviso presente sul sito istituzionale e consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00; martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00) oppure via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunevicoequense.it. Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Vico Equense o contattare i numeri 081 8019330 – 081 8019333.

“Così rinnoviamo il nostro impegno nel sostenere le famiglie più fragili e nel promuovere la solidarietà sociale sul territorio, con l’obiettivo di rendere il Natale un momento di condivisione e serenità per tutti” – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Aiello.