Il colosso della distribuzione online Amazon cerca nuovi dipendenti in Campania. Il 25 gennaio si terrà infatti il Digital Recruiting Day finalizzato a trovare laureati che vogliono entrare a far parte del mondo di Amazon. Diverse le figure ricercate, dagli ingegneri ai matematici.

AMAZON CERCA LAUREATI CAMPANI

L’iniziativa è stata organizzata dall’Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con Amazon. Come spiegato dall’università partenopea in un post su Facebook condiviso anche da Assi Ingegneria:

“L’evento si terrà il prossimo 25 gennaio 2022 e consisterà in un workshop, successivamente l’azienda terrà dei colloqui one to one con i candidati più in linea con il target. Gli interessati devono aver conseguito la laurea tra il 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 in:

-Economia aziendale triennale e magistrale;

-Economia e commercio triennale e magistrale;

-Ingegneria per l’ambiente e territorio triennale e magistrale;

-Ingegneria gestionale della logistica e produzione;

-Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

-Matematica triennale“.

E’ possibile candidarsi sul sito della Federico II entro il giorno 18 gennaio 2022.

“L’evento si aprirà con una presentazione nella quale il Team illustrerà le varie funzioni aziendali, e successivamente svolgerà dei colloqui con i candidati più in linea col target“.

Necessario avere a portata di click il curriculum.