McDonald’s assume a Napoli e provincia: requisiti e come candidarsi

McDonald’s, celebre catena di fast food di origine statunitense, offre lavoro a Napoli e in provincia. Si ricerca personale di sala e ristorazione, per candidarsi basta essere in possesso di un qualsiasi diploma di scuola media superiore.

McDonald’s, offerte di lavoro a Napoli e provincia: requisiti

L’azienda cerca addetti alla ristorazione-crew che saranno impiegati nei ristoranti di Napoli Galleria, Medina e Argine, Sant’Anastasia, Torre Annunziata e Pompei. Gli assunti svolgeranno le proprie attività sia in cucina che in sala ristorante.

Si occuperanno, infatti, della preparazione dei prodotti, collaborando con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei clienti. Allo stesso tempo si occuperanno dell’accoglienza clienti, supportandoli nella scelta dei diversi menù, assicurando loro un’esperienza piacevole all’interno dei ristoranti.

Per ricoprire il ruolo sono richiesti: diploma di scuola media superiore, ottime doti relazionali, orientamento al lavoro di squadra, flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative. Approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente sono le principali caratteristiche dei dipendenti McDonald’s.

Per la sede di Sant’Anastasia le selezioni sono aperte fino al prossimo 12 ottobre. Per le tre sedi di Napoli la scadenza è fissata al 30 novembre 2022 mentre per i ristoranti di Torre Annunziata e Pompei c’è tempo fino al 9 dicembre 2022.

Per candidarsi basta collegarsi al sito ufficiale e selezionare il punto vendita di propria preferenza. Scorrendo verso il basso apparirà la sezione “Invia la tua candidatura” contenente i campi da compilare.