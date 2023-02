Poste Italiane assume corrieri, postini e altre figure in Campania: come candidarsi

Poste Italiane offre nuove opportunità di lavoro in tutta Italia, Campania compresa, con l’assunzione di postini, corrieri e neo-laureati da inserire in azienda attraverso percorsi formativi.

Poste Italiane, offerte di lavoro anche in Campania

In tutto il territorio nazionale si ricercano portalettere da assumere con contratto a tempo determinato. Non sono richieste particolari conoscenze specialistiche, basta semplicemente possedere un diploma di scuola media superiore e una patente di guida in corso di validità.

E’ possibile candidarsi direttamente dal sito, entro il 12 febbraio 2023. I candidati riceveranno, poi, tramite e-mail un test attitudinale da completare, con domande di ragionamento logico. Coloro che supereranno la prima fase saranno ricontattati dall’azienda per il completamento del processo di selezione che prevede sia la prova d’idoneità alla guida di un motomezzo sia un colloquio.

Le candidature a livello nazionale sono aperte anche per la posizione di SDA express courier (addetti alla logistica), con scadenza al 25 giugno 2023. Per concorrere alle selezioni bisogna possedere un diploma con votazione minima 70/100.

Fino al 28 febbraio 2023 i giovani che hanno conseguito una laurea magistrale in Ingegneria hanno l’opportunità di iniziare uno stage della durata di 6 mesi nelle aziende di Roma, Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Pescara, Cagliari, Napoli, Reggio Calabria, Bari e Palermo. A Roma, Napoli e Cagliari anche per i praticanti avvocati c’è la possibilità di svolgere un tirocinio professionale presso la funzione di Affari Legali di Poste Italiane.

Per tutte le posizioni basta collegarsi al sito ufficiale, alla sezione “posizioni aperte”, e compilare il form relativo alla mansione prescelta.