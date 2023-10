Ferrovie dello Stato, 20 mila assunzioni in arrivo: si cercano operai e tecnici

Ferrovie dello Stato lancia un grande programma di reclutamento con nuove offerte di lavoro e assunzioni in tutta Italia: a fornire anticipazioni sui profili richiesti è stato Luigi Ferraris, amministratore delegato del Gruppo FS, intervenuto nell’ambito dell’evento Digit’Ed Fast Forward 2023, organizzato a Milano.

Offerte lavoro in Ferrovie dello Stato: “Oltre 20 mila assunzioni”

“Abbiamo in programma di assumere 20 mila persone nei prossimi 5-6 anni per cambiare la mobilità dell’Italia. Andranno prevalentemente su Trenitalia ma anche sul trasporto merci e nella realizzazione di opere infrastrutturali di ingegneria” – ha dichiarato Ferraris.

Dunque saranno diverse le posizioni da ricoprire in tutto il territorio nazionale: da quelle a bordo treno a quelle relative al trasporto merci fino all’area dedicata alla progettazione e implementazione di nuove funzionalità, a cura degli ingegneri.

“Per ammodernare e potenziare le nostre infrastrutture abbiamo bisogno di giovani ingegneri, tecnici, operai. Già l’anno scorso abbiamo assunto 9 mila persone, gran parte giovani, che hanno abbassato l’età media. I nuovi assunti andranno a proseguire il ricambio generazionale e permetteranno all’azienda di accelerare il cambiamento di mentalità” – ha continuato.

“Abbiamo avuto un grande innesto di giovani altamente specializzati e diplomati e dobbiamo lavorare per farli sentire parte di un progetto. Abbiamo bisogno anche di chi lavora da tempo sul campo e di non lasciare indietro i meno giovani per non creare uno strappo all’interno dell’ecosistema dell’azienda. Questo si può fare attraverso un lavoro di squadra” – ha concluso.

Al momento il piano assunzioni descritto dall’amministratore delegato non è ancora partito. Le offerte di lavoro saranno pubblicate sul sito ufficiale di Ferrovie dello Stato all’apposita sezione, dove è possibile consultare anche le posizioni attualmente aperte. Per candidarsi basterà cliccare sulla mansione di propria competenza e compilare i campi richiesti con dati anagrafici ed esperienze professionali. Sarà cura di FS contattare i candidati idonei a ricoprire un determinato ruolo.