Strumenti gratuiti per aiutare i giovani del Sud a trovare lavoro

Il mercato del lavoro per i giovani nel Mezzogiorno

Secondo i dati ISTAT, a settembre 2025 nel Sud il tasso di disoccupazione è sceso dello 0,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con livelli di occupazione superiori al 50%: un risultato senza precedenti nella storia dell’Italia meridionale.

Questo incoraggiante scenario può rappresentare uno stimolo per i giovani del Mezzogiorno a ricercare attivamente le migliori opportunità professionali per trovare il lavoro che più si adatta alla propria figura professionale, competenze ed esigenze.

In questo caso, può venire incontro il web: in rete è possibile trovare un’ampia scelta di strumenti gratuiti per presentarsi nel modo migliore ai datori di lavoro dopo aver aggiornato in modo mirato i propri obiettivi professionali nel curriculum vitae.

Opportunità di lavoro

“Stelle del Sud” è una classifica elaborata da Il Sole 24 Ore, insieme con Statista, riguardo alle 200 aziende italiane del Mezzogiorno che hanno ottenuto nel 2025 le crescite più importanti.

La lista rappresenta un importante indicatore delle possibilità di impiego nel Mezzogiorno d’Italia e un utile strumento da utilizzare per orientare la propria ricerca di opportunità professionali verso i settori che offrono le prospettive di lavoro più concrete.

Ecco quali sono i 10 settori aziendali che hanno ottenuto le migliori prestazioni in termini di crescita:

Settore % Costruzioni ed Energia 12,5 Produzione Industriale 10,0 Energia e Servizi Pubblici 8,5 Information Technology e Software 8,0 E-commerce 7,5 Cibo e bevande 5,5 Logistica e Trasporto 4,5 Pubblicità e Marketing 4,5 Servizi professionali, scientifici e tecnici 4,5 Prodotti biotecnologici e Scienze della vita 4,0 Altri settori 30,5

Le migliori piattaforme gratuite per la ricerca di lavoro pubbliche e private

In rete è possibile trovare diverse piattaforme gratuite, di pubblico accesso o private, per la ricerca di lavoro; vediamo qualche esempio:

LinkedIn Jobs : permette di accedere a una banca dati molto ampia, creare la propria rete di contatti professionali e aumentare la propria visibilità.

: permette di accedere a una banca dati molto ampia, e aumentare la propria visibilità. Indeed : su questo sito è possibile utilizzare strumenti come la Candidatura Diretta Indeed , che semplifica la gestione dei processi di presentazione dei CV e di selezione.

: su questo sito è possibile utilizzare strumenti come la , che semplifica la gestione dei processi di presentazione dei CV e di selezione. Infojobs : offre molti annunci e un sistema che velocizza la ricerca del lavoro .

: offre molti annunci e un sistema che . Trovolavoro : tramite la collaborazione con il Corriere della sera, consente di consultare offerte di lavoro per posizioni anche senior e di tipo manageriale.

: tramite la collaborazione con il Corriere della sera, consente di consultare offerte di lavoro per posizioni anche senior e di tipo manageriale. L’area “Carriere” nel sito aziendale. Qui si può candidarsi direttamente all’interno dell’azienda, inviando il proprio Cv personalizzato.

Qui si può candidarsi direttamente all’interno dell’azienda, inviando il proprio Cv personalizzato. Siti specializzati per specifiche industrie o profili professionali. In questi siti è possibile trovare offerte che spesso non è possibile trovare su altri canali.

Strumenti digitali per migliorare CV e lettera di presentazione

Per presentarsi correttamente a un datore di lavoro è essenziale avere a disposizione un Cv aggiornato e una lettera di presentazione adeguata.

Per realizzare questi due documenti è possibile farsi aiutare da strumenti digitali come i generatori di CV con intelligenza artificiale (IA) ottimizzati per i sistemi automatici di pre-selezione (ATS).

In questo modo è possibile superare le prime fasi del processo di selezione e aumentare le chance di essere chiamati per un colloquio di lavoro.

Come i generatori di curriculum con IA semplificano le candidature

Il funzionamento dei generatori di Cv con intelligenza artificiale è semplice ma molto efficace. Dopo aver fornito al generatore le informazioni personali, il software analizza con attenzione gli input ricevuti dal candidato, per capire se il suo profilo professionale è adatto al ruolo.

In seguito, gli algoritmi IA suggeriscono i migliori contenuti da aggiungere al CV, utilizzando la forma e il linguaggio più appropriato per mettere in risalto le competenze più rilevanti per il ruolo che interessa al datore di lavoro. In questo modo, il curriculum risulta più mirato e competitivo.

Corsi online gratuiti per aumentare l’occupabilità

Come abbiamo visto, la situazione nel Mezzogiorno riguardo all’occupazione nel 2025 è in aumento, in generale ed in particolare e in specifici settori.

Questo è certamente un fattore molto positivo, ma per essere pronti ad affrontare le sfide che pone il mondo del lavoro, occorre essere in possesso delle conoscenze adatte ai settori di riferimento per cogliere le opportunità professionali e migliorare la propria occupabilità.

Una grande occasione, a questo proposito, è rappresentata dai corsi gratuiti online. Tutti possono accedere alla formazione in rete senza spendere un soldo e aumentare le proprie competenze e professionalità.

Siti come Udemy, Lacerba, Federica Web Learning, Google Digital Garage, Polimi Open Knowledge, offrono corsi gratuiti con materie come Excel, Programmazione, Marketing, Soft Skills, Data Analysis, Web-Design, Business, ma anche Sicurezza digitale, Costruzione di siti e molti altri argomenti.

Consultando i cataloghi disponibili su questi e altri siti web, possiamo scegliere il corso che ci permetterà di migliorare le nostre competenze e aumentare così le possibilità di trovare un impiego.