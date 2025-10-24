Ponte sullo Stretto di Messina, migliaia di assunzioni: posizioni aperte e candidature

Il cantiere più atteso d’Italia entra nel vivo: Eurolink avvia le selezioni per assumere migliaia di uomini e donne che parteciperanno alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Le candidature dovranno essere inviate direttamente al consorzio, che coordinerà le nuove assunzioni per conto di Webuild, accedendo a questo link.

In attesa della decisione definitiva della Corte dei Conti, cresce l’attenzione sul fronte delle risorse umane. L’obiettivo è creare una squadra di professionisti e giovani talenti pronti a contribuire a un progetto destinato a cambiare il volto del Mezzogiorno e del Paese intero.

Migliaia di assunzioni per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina

Il Ponte sullo Stretto rappresenta un progetto strategico per la crescita economica, la logistica, il turismo e la mobilità dell’Italia. Consentirà di collegare la rete ferroviaria ad alta velocità e alta capacità in Sicilia con quella del continente, migliorando le connessioni tra le due sponde e rafforzando la competitività del Sud.

Si tratta di un’opera destinata a generare un indotto diffuso, sostenibile e duraturo, con importanti ricadute occupazionali e industriali su scala nazionale.

Cantiere Lavoro Italia: formazione e occupazione qualificata

Per supportare la realizzazione del progetto, Webuild punta sul sistema di scuole di “Cantiere Lavoro Italia”, che coinvolge operai e impiegati in percorsi di formazione e inserimento lavorativo. Lanciato nel 2023, il programma ha già formato oltre 1.700 persone tra operai e impiegati, con l’obiettivo di valorizzare il capitale umano e creare occupazione qualificata sul territorio.

Il progetto è rivolto sia a giovani senza esperienza che a professionisti da riqualificare, offrendo opportunità concrete di inserimento nei cantieri e percorsi di crescita professionale.

La rete di centri formativi nel Mezzogiorno

Nel Sud Italia, Webuild ha costruito una rete capillare di centri di formazione: dalle scuole di cantiere in Calabria al centro attivo in Campania, fino al laboratorio formativo di Bovino (Foggia), punto di riferimento per lo sviluppo delle competenze tecniche in Puglia.

In Sicilia, il Centro di addestramento avanzato di Belpasso (Catania), inaugurato nel novembre 2023 in collaborazione con la Regione Siciliana, è oggi il cuore della formazione sullo scavo meccanizzato. Grazie a simulatori TBM e macchinari di ultima generazione, il centro offre un’esperienza formativa completa con la guida di docenti interni e professionisti esterni.

Collaborazioni con scuole e università

In linea con i protocolli siglati con le Regioni Sicilia, Calabria e Campania, Webuild ha avviato numerose iniziative per attrarre nuovi candidati: recruiting day, collaborazioni con istituti scolastici e università, e attività di orientamento sul territorio.