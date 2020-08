Stando alle previsioni meteo, dalla prossima settimana l’Italia potrà dire addio all’estate. È quanto rilevato dal meteorologo Stefano Rossi de IlMeteo.

Gli ultimi giorni di agosto vedranno un vero e proprio crollo dell’estate, inaugurando il mese di settembre all’insegna di temporali e freddo. Ovviamente, considerando le distanze in sede previsionali, non è ancora possibile dare informazioni dettagliate ma tale trend riguarderà un po’ tutto lo stivale.

Già dal prossimo weekend si assisterà ad un cambiamento di rotta. Proseguirà in tal senso la giornata di lunedì 31 agosto quando piogge, rovesci e temporali colpiranno varie regioni del Centro-Nord. Tra queste la Lombardia e tutto il Nord-Est, le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo e il Lazio. Anche il Sud sarà interessato dal maltempo che, già nelle prime ore del mattino, si abbatterà sulla Sardegna. Deboli piovaschi toccheranno anche la Campania.

In tali zone si avvertirà un calo termico, con clima tendente al freddo. Sul resto del Nord-Ovest e del Sud, le condizioni climatiche dovrebbero, invece, essere più tranquille.

Martedì 1 settembre, l’alta pressione tornerà nuovamente, portando il sole in tutte le regioni. Eppure si tratterà di un breve momento di tregua in quanto, già dal pomeriggio, si farà strada una nuova perturbazione con un notevole incremento di nubi e primi temporali sul versante alpino occidentale.

L’ondata di maltempo diverrà ancora più intensa nella giornata di giovedì, 3 settembre, in quanto la presenza di una circolazione ciclonica manterrà una forte instabilità atmosferica. Tale situazione interesserà in primo luogo le regioni del Centro-Nord, per poi estendersi velocemente a tutto il Sud.

Per venerdì 4 è previsto il ritorno all’alta pressione, per cui è probabile che durante il fine settimana sarà possibile il ritorno ad un clima soleggiato con temperature in aumento, soprattutto al Centro-Nord.

Stando alle previsioni meteo, in Italia, dunque, questi saranno gli ultimi giorni di caldo estivo. Già da domenica, il clima cambierà.