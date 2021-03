In merito all’affermazione del ministro Mara Carfagna sulla impossibilità di realizzare il ponte per la scadenza temporale del PRRN al 2026, rilasciata nella due giorni promossa dal Ministero per il Sud, noi del M24A-ET, Movimento per l’Equità Territoriale, riteniamo che:

lo stesso ministro debba assumere un’iniziativa istituzionale con L’UE finalizzata a far sì che venga consentito, in deroga ai princìpi del Next Generation EU, la Realizzazione del Ponte. Ciò è possibile attraverso una traslazione temporale (dal 2026 al 2030, come già indicato dal sindaco di Messina, Cateno De Luca, impegnato in prima persona in questa denuncia) per realizzare una sola opera strategica per Paese membro ma utile all’intera l’Unione Europea (come in questo caso per la realizzazione e completamento del Corridoio Scandinavo- Mediterraneo).