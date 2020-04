La musica napoletana per il Pascale e il Cotugno: la raccolta fondi di Eddy Napoli

Napoli, nell’emergenza Coronavirus, si attiva con la musica per dare una mano alla scienza grazie a Eddy Napoli e alla Luna Rossa Orchestra. Questa mattina è andato online il video di ‘Maliziusella‘, sia sulla pagina Facebook ‘Pagina Eddy Napoli‘ e su Youtube e Instagram ‘eddynapoliofficial’.

Grazie a questa canzone verranno aiutati il dottor Paolo Ascierto e tutta l’equipe dell’Ospedale Pascale e dell’Ospedale Cotugno di Napoli. È possibile sostenere gli ospedali e l’iniziativa attraverso una donazione su GoFundme oppure con un bonifico su conto bancario intestato a Fondazione Melanoma Onlus (IBAN IT02T0834215200008010083080).

L’artista Eddy Napoli ha deciso di fornire il suo contributo in questa emergenza che stiamo vivendo, per aiutare la ricerca di uno degli istituti più famosi al mondo, anche con una piccola donazione. Il Pascale si è messo in mostra per fronteggiare il Coronavirus sperimentando diversi farmaci che hanno permesso in tutta Italia di poter salvare la vita a moltissimi pazienti.